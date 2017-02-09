За прошлый год при проведении муниципальных закупок в Орле сэкономлено 119 млн. руб.

По информации начальника управления муниципальных закупок администрации города Орла Татьяны Дерябкиной, в прошлом году было проведено 5312 конкурсов, аукционов, запросов предложений и котировок. Было заключено 4103 муниципальных контракта на поставки товара, выполнение работ, оказание услуг на сумму 1,75 млд рублей (для сравнения: в 2015 году — 1,5 млд руб.).

Была достигнута экономия средств бюджета города в размере 119 млн руб. Для сравнения: экономия средств бюджетаза 2015 год составила 37 млн руб.

Средний показатель конкуренции, то есть количество участников, подавших заявки на участие, составляет 2,15. При этом средний показатель конкуренции при проведении электронных аукционов по России составляет 2,95.

Администрацией города большое внимание уделяется участию в аукционах и конкурсах субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. В прошлом году было 2275 поставщиков из их числа, общая сумма договоров и контрактов составила 346 млн рублей.

Стоит отметить, что в 2016 году уменьшилось количество обращений участников закупок в антимонопольные органы и арбитражные суды. За 2014 год таких жалоб было — 28, в 2015 году — 24, в 2016 — 21.