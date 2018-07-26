За полгода в орловский бюджет поступило на на 591,5 млн руб больше налогов, чем в аналогичном периоде 2017 года
26.07.2018
Доходы областной казны превысили 8,67 млрд рублей.
Темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 107,3 %.
Рост налоговых доходов достигнут по налогу на доходы физических лиц (на 243,4 млн рублей), по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 109,1 млн рублей), по налогу на прибыль организаций (107,9 млн рублей), по налогу на имущество организаций ( 46 млн рублей).
Поступления территориального Дорожного фонда по состоянию на 1 июля сложились в сумме 1,3 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 61,9 млн рублей.
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