За полгода в орловский бюджет поступило на на 591,5 млн руб больше налогов, чем в аналогичном периоде 2017 года

Доходы областной казны превысили 8,67 млрд рублей.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 107,3 %.

Рост налоговых доходов достигнут по налогу на доходы физических лиц (на 243,4 млн рублей), по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 109,1 млн рублей), по налогу на прибыль организаций (107,9 млн рублей), по налогу на имущество организаций ( 46 млн рублей).

Поступления территориального Дорожного фонда по состоянию на 1 июля сложились в сумме 1,3 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 61,9 млн рублей.