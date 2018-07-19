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  3. За полгода орловским семьям выплачено 4 млн. руб. из средств материнского капитала

За полгода орловским семьям выплачено 4 млн. руб. из средств материнского капитала

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18.07.2018

В первом полугодии 2018 года заявления на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала подали уже 118 орловских семей.

Напомним, с 1 января вступил в силу Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Он позволяет нуждающимся семьям, где после 1 января 2018 года был рожден (усыновлен) второй ребёнок, ежемесячно получать финансовую помощь от государства по линии Пенсионного фонда.

Быстро и легко определить, имеет ли семья право на данную выплату, поможет специальный калькулятор на сайте Пенсионного фонда. Воспользоваться этим сервисом можно в разделе «Жизненные ситуации» во вкладке «Материнский (семейный) капитал».

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком 1,5 лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение.

Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось 1,5 года.

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