За полгода оборот орловского телекома составил порядка 3 млрд. руб.

В январе-июле на Орловщине общий объем услуг, предоставленный пользователям в сфере телекоммуникаций, превысил 3 млрд рублей.

Этот показатель на 1,8 % превзошел значения аналогичного периода прошлого года.

В области связи на базе беспроводных технологий в нашем регионе за 7 месяцев было оказано услуг на 2,3 млрд рублей (103,5 % к январю-июля 2016 года), на базе проводных технологий — на 827 млн рублей.