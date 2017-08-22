За полгода оборот орловского телекома составил порядка 3 млрд. руб.
22.08.2017
В январе-июле на Орловщине общий объем услуг, предоставленный пользователям в сфере телекоммуникаций, превысил 3 млрд рублей.
Этот показатель на 1,8 % превзошел значения аналогичного периода прошлого года.
В области связи на базе беспроводных технологий в нашем регионе за 7 месяцев было оказано услуг на 2,3 млрд рублей (103,5 % к январю-июля 2016 года), на базе проводных технологий — на 827 млн рублей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/41521
Другие новости раздела
$ USD59.1409(-0.22)22.08
€ EUR69.4314(-0.29)22.08
Наш опрос
Что отремонтировали в вашем дворе?