За год в области произошло 38 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних

В заседании, которое провел заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Сергей Ступин, приняли участие представители органов исполнительной государственной власти специальной компетенции региона, ряда муниципальных образований, правоохранительных органов и силовых структур.

Была заслушана информация о мерах по предупреждению роста подростковой преступности на территориях ряда муниципальных образований Орловской области. Своим положительным опытом в этом вопросе поделились представители Кромского, Дмитровского и Малоархангельского районов.

Участниками заседания было отмечено, что подростковая преступность в регионе заметно снижается. Однако растет число автоугонов, остается актуальной проблема безнадзорности несовершеннолетних. В связи с этим главам муниципальных образований Орловской области рекомендовано усилить профилактическую работу в этом направлении.

Одной из обсуждаемых тем стал рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В этом году зарегистрировано 38 подобных преступлений.

Особое внимание было уделено теме психологического сопровождения несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО, а также осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Отмечено, что в текущем году в СИЗО направлены восемь несовершеннолетних. В момент совершения преступления каждый из этих подростков находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сотрудникам психологической службы УФСИН России по Орловской области совместно с Департаментом образования области и представителями общеобразовательных учреждений рекомендовано провести тематические занятия с обучающимися, направленные на профилактику преступлений.

Одной из обсуждаемых тем стала организация социальной реабилитации несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации.

По итогам заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав был утвержден план работы комиссии на 2017 года.