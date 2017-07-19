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За четыре года Орловщина почти вдвое увеличила производство мяса

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19.07.2017

По информации пресс-службы областной администрации, в 2016 году в Орловской области было произведено 45,7 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота в живой массе, что в 1,9 раза превышает показатели 2012 года.

В Департаменте сельского хозяйства Орловской области уточнили, что сегодня в регионе переработку мясного сырья осуществляют 12 предприятий.

Отметим, что 21 июня в администрации Орловской области было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством региона с ООО «Знаменский СГЦ». Сумма инвестиционного контракта составила 7 млрд. руб. Проект предполагает расширение Знаменского селекционно-генетического центра в Орловской области путем создания дополнительных мощностей. Планируется увеличить свиноводческие мощности с 500 тыс. до 1 млн голов.

Речь идет о строительстве ряда объектов на территории Кромского и Орловского районов области. В частности, запланировано строительство 3-х племенных репродукторов на 15 тыс. свиноматок, холодильного цеха, цеха готовой продукции, цеха по убою, очистных сооружений, а также строительство комбикормового завода.

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