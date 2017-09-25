За 8 месяцев объем грузоперевозок на Орловщине вырос на 28,6% к уровню прошлого года
25.09.2017
По данным Орелстата, с января по август 2017 года в регионе перевезено 5,3 млн тонн грузов. Из них на коммерческой основе транспортом перевезено более 2 млн тонн грузов с ростом на 17,6% к прошлогоднему показателю. В том числе специализированными организациями автомобильного транспорта перевезено 1,8 млн тонн с увеличением на 19,7%.
Объем грузооборота за август 2017 года (57,9 млн т-км) увеличился к июлю текущего года на 12,1%.
Автобусами и маршрутными такси на коммерческой основе за январь-август 2017 года перевезено 33 млн пассажиров с пассажирооборотом 326,2 млн пассажиро-км.
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