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За 5 лет курящих мужчин в России стало на 34% меньше

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22.12.2016

Повышение акцизов на табачную продукцию и другие антитабачные меры за последние пять лет сократили долю курящих мужчин на 34%. Об этом сообщил ТАСС директор Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, профессор, главный специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Сергей Бойцов.

«Акцизы в этом отношении являются самым действенным фактором влияния не только на стоимость пачки сигарет, но и на покупательную способность населения. Особенно это касается молодого и малоимущего населения», — отметил он.

По его словам, ученые доказали связь между стоимостью пачки сигарет и распространенностью курения.

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