Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел08.12.2017 Пятница 14:53
сейчас в эфире
14:20
Художественный фильм
Светлячки в саду|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. За 10 лет "Газпром" потратил более 300 млрд руб. на газификацию регионов РФ

За 10 лет "Газпром" потратил более 300 млрд руб. на газификацию регионов РФ

Версия для печати

08.12.2017

«Газпром» за последние десять лет направил более 300 млрд рублей на газификацию регионов России, сообщил в пятницу председатель совета директоров компании Виктор Зубков на совещании в Черкесске.

«Много инвестируем в газификацию регионов. За последние десять лет вложили в реализацию этих вопросов более 300 млрд рублей. Это прямые вложения компании в экономику субъектов России и повышение социального благополучия жителей», — цитирует Зубкова ТАСС.

Зубков также напомнил, что ранее стартовали три крупных проекта «Газпрома» — «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток». «Это очень масштабные проекты, и мы обязаны их вовремя ввести. „Газпром“ ни одного рубля не получает из бюджета, все что мы строим, все делаем за счет того, что продаем газ, и большая задолженность регионов создает колоссальные проблемы», — добавил председатель совета директоров компании, отметив, что просроченные долги за газ в России превышают 170 млрд рублей.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43636

Добавил новость: 

Другие новости раздела

08.12.2017

ЦБ ожидает инфляцию в РФ на уровне ниже 4% в 2018 году

08.12.2017

Орловская область заключила соглашение о сотрудничестве с Фондом развития интернет-инициатив

08.12.2017

Госдума ужесточает наказание за "телефонный терроризм" до 10 лет лишения свободы

08.12.2017

Госдума планирует 21 декабря принять закон о ежемесячных выплатах семьям с детьми

08.12.2017

С 11 декабря в Орле начнёт курсировать автобус до Вятского посада

1
$ USD59.2811(-0.01)09.12
€ EUR69.6434(-0.29)09.12

Наш опрос

Какова ситуация с вывозом мусора в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online