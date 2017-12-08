За 10 лет "Газпром" потратил более 300 млрд руб. на газификацию регионов РФ

«Газпром» за последние десять лет направил более 300 млрд рублей на газификацию регионов России, сообщил в пятницу председатель совета директоров компании Виктор Зубков на совещании в Черкесске.

«Много инвестируем в газификацию регионов. За последние десять лет вложили в реализацию этих вопросов более 300 млрд рублей. Это прямые вложения компании в экономику субъектов России и повышение социального благополучия жителей», — цитирует Зубкова ТАСС.

Зубков также напомнил, что ранее стартовали три крупных проекта «Газпрома» — «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток». «Это очень масштабные проекты, и мы обязаны их вовремя ввести. „Газпром“ ни одного рубля не получает из бюджета, все что мы строим, все делаем за счет того, что продаем газ, и большая задолженность регионов создает колоссальные проблемы», — добавил председатель совета директоров компании, отметив, что просроченные долги за газ в России превышают 170 млрд рублей.