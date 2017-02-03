З02 орловских ребенка в 2016 году были устроены в семьи

Напомним, что в 2015 году таких детей было 270.

В 2016 года выявлено и учтено 228 детей, оставшихся без попечения родителей. Из 302 детей, устроенных в семьи, под опеку (попечительство) взято 149, в приемные семьи — 121, на усыновление — 32 ребенка. Таким образом, в регионе в минувшем году устроено в семьи на 33% больше детей, чем выявлено.

На начало 2017 года в Орловской области насчитывалось 2208 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 8% меньше, чем на 1 января 2016 года.

Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитании в семьях сегодня находятся 1615 детей. Из них 1017 детей проживают в семьях опекунов и попечителей, 598 детей — в приемных семьях.

593 ребенка, не устроенных в семьи, воспитываются и обучаются и в организациях для детей-сирот и в учреждениях профессионального образования. Сегодня таких ребят в регионе на 20% меньше, чем было в начале прошлого года.