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  3. Юнармейцы Поста № 1 Орла отметили День Государственного флага Российской Федерации

Юнармейцы Поста № 1 Орла отметили День Государственного флага Российской Федерации

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22.08.2017

Сегодня сотрудники Орловской детской библиотеки им. М. М. Пришвина провели для ребят Исторический час «Флагом своим гордимся».

В рамках мероприятия речь шла об официальных символах нашего государства: флаге, гимне, гербе.

Библиотекари напомнили о легендарных страницах истории страны.

Был продемонстрирован видеоролик, презентующий достижения наших соотечественников, славу и мощь державы.

Завершилась встреча викториной, посвященной государственным символам РФ.

Стоит отметить, что День Государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом Президента РФ. Государственный праздник ежегодно отмечается 22 августа.

Российский триколор — флаг, сшитый из трех полос: белой, синей и красной, — был впервые поднят при спуске на воду первого русского корабля «Орел» в 1668 году в правление Алексея Михайловича Романова.

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