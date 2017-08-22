Юнармейцы Поста № 1 Орла отметили День Государственного флага Российской Федерации

Сегодня сотрудники Орловской детской библиотеки им. М. М. Пришвина провели для ребят Исторический час «Флагом своим гордимся».

В рамках мероприятия речь шла об официальных символах нашего государства: флаге, гимне, гербе.

Библиотекари напомнили о легендарных страницах истории страны.

Был продемонстрирован видеоролик, презентующий достижения наших соотечественников, славу и мощь державы.

Завершилась встреча викториной, посвященной государственным символам РФ.

Стоит отметить, что День Государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом Президента РФ. Государственный праздник ежегодно отмечается 22 августа.

Российский триколор — флаг, сшитый из трех полос: белой, синей и красной, — был впервые поднят при спуске на воду первого русского корабля «Орел» в 1668 году в правление Алексея Михайловича Романова.