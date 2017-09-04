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Выпускное сочинение в одиннадцатых классах пройдет 6 декабря

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04.09.2017

Выпускное сочинение в одиннадцатых классах пройдет 6 декабря, сообщили в понедельник в пресс-службе Рособрнадзора.

«В 2017/18 учебном году итоговое сочинение пройдет 6 декабря, 7 февраля и 16 мая. Результатом итогового сочинения является „зачет“ или „незачет“. Если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность его пересдать», — отметили в пресс-службе.

1 сентября Минобрнауки обнародовало пять направлений итогового сочинения для 2017/2018 учебного года. Ими стали: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». Об этом говорится на сайте Минобрнауки.

Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 2014 года во исполнение поручения президента РФ с целью выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы. Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации, пишет ТАСС.

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