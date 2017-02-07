Всеобщую бесплатную приватизацию продлят бессрочно

Всеобщая бесплатная приватизация будет продлена бессрочно, заявил ТАСС первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Была просьба наших избирателей, фракция пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации. Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства, он поддержал, соответствующая поправка будет внесена нашими депутатами сегодня, и завтра мы рассчитываем рассмотреть данный законопроект во втором чтении», — сказал он.

Исаев уточнил, что в рамках прошедшей региональной недели депутаты Госдумы от «Единой России» подробно обсудили эту тему с жителями различных субъектов РФ. «Называются все новые категории: это жители общежитий промышленных предприятий, которые сейчас утратили собственность в этих общежитиях, жители военных городков», — привел пример парламентарий.