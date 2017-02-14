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Во Мценском районе вводятся ограничения охоты

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14.02.2017

Постановлением Правительства Орловской области запрещается проведение спортивной и любительской охоты на территории зоны нагонки и натаски собак охотничьих пород охотничьего угодья Орловской областной общественной организации детского отдыха, туризма и стрелково-охотничьего спорта «Орловчанка», которое обратилось с соответствующим ходатайством.

Ограничения вводятся на территории площадью 0,7 тыс. га в следующих границах:

cеверная — от н. п. Приволье далее до н. п. Жиликово и н. п. Хомутово;

восточная — от н. п. Воля по автодороге Орёл—Мценск до границы г. Мценска;

южная — от н. п. Воля по автодороге до н. п. Б. Думчино;

западная — от н. п. Б. Думчино по грунтовой дороге до н. п. Приволье.

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