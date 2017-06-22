Во Мценском районе откроют музей партизан-меркуловцев

30 июня во Мценском районе в деревне Меркулово в 11.00 состоится открытие музея партизан-меркуловцев. Адрес проведения мероприятия: деревня Меркулово, дом 43.

Деревня Меркулово Мценского района — это еще одно историческое место в нашем крае, которое сохранило память о героических подвигах народа, о литературном наследии. В годы Великой Отечественной войны, в первый период временной оккупации в 1941г. на территории Мценского района был сформирован партизанский отряд «Смерть фашизму». Деревня Первое Меркулово стало основной базой мценских партизан.

До настоящего времени в деревне Меркулово и окрестностях сохранились следы войны: воронки от авиационных бомб и артиллерийских снарядов, капониры, окопы, ходы сообщения. В деревне до сих пор проживают родственники партизан — сестры, дети, внуки. В этих местах также сохранились следы бывшей барской усадьбы: остатки фундамента бывшего барского дома, проходящий по периметру усадьбы ров, вдоль которого и были высажены дубы, теперь это 200-летние исполины. Всего сохранилось около 40 дубов. Два их них признаны «Деревьями-памятниками живой природы» Всероссийского значения.