Внешнеторговый оборот Орловщины в январе-марте 2018 года вырос в 1,6 раза

Соответствующие данные приводит Центральное таможенное управление Федеральной таможенной службы России.

Внешнеторговый оборот в январе-марте 2018 года (с учетом стран — членов ЕАЭС) составил 132,4 млн долларов США. Импорт по сравнению с январем-мартом 2017 года увеличился в 1,7 раза и составил 71,7 млн долларов США, экспорт вырос на 49% и составил 60,7 млн долларов США.