Внешнеторговый оборот Орловщины в январе-марте 2018 года вырос в 1,6 раза
24.07.2018
Соответствующие данные приводит Центральное таможенное управление Федеральной таможенной службы России.
Внешнеторговый оборот в январе-марте 2018 года (с учетом стран — членов ЕАЭС) составил 132,4 млн долларов США. Импорт по сравнению с январем-мартом 2017 года увеличился в 1,7 раза и составил 71,7 млн долларов США, экспорт вырос на 49% и составил 60,7 млн долларов США.
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