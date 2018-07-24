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  3. Внешнеторговый оборот Орловщины в январе-марте 2018 года вырос в 1,6 раза

Внешнеторговый оборот Орловщины в январе-марте 2018 года вырос в 1,6 раза

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24.07.2018

Соответствующие данные приводит Центральное таможенное управление Федеральной таможенной службы России.

Внешнеторговый оборот в январе-марте 2018 года (с учетом стран — членов ЕАЭС) составил 132,4 млн долларов США. Импорт по сравнению с январем-мартом 2017 года увеличился в 1,7 раза и составил 71,7 млн долларов США, экспорт вырос на 49% и составил 60,7 млн долларов США.

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