Владимир Путин уволил губернатора Самарской области
25.09.2017
Президент России принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Принять отставку губернатора Самарской области Меркушкина по собственному желанию, — говорится в тексте указа главы государства. — Назначить Азарова Дмитрия Игоревича временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области».
Глава государства уже провел встречу с Азаровым, сообщает ТАСС.
Отдельным указом президент назначил Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
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