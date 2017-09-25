Владимир Путин уволил губернатора Самарской области

Президент России принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Принять отставку губернатора Самарской области Меркушкина по собственному желанию, — говорится в тексте указа главы государства. — Назначить Азарова Дмитрия Игоревича временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области».

Глава государства уже провел встречу с Азаровым, сообщает ТАСС.

Отдельным указом президент назначил Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.