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Владимир Путин уволил губернатора Самарской области

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25.09.2017

Президент России принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Принять отставку губернатора Самарской области Меркушкина по собственному желанию, — говорится в тексте указа главы государства. — Назначить Азарова Дмитрия Игоревича временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области».

Глава государства уже провел встречу с Азаровым, сообщает ТАСС.

Отдельным указом президент назначил Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

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