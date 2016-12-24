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Владимир Путин: обновление региональных элит необходимо для эффективного управления

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23.12.2016

Президент России Владимир Путин, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос корреспондента «Комсомольской правды», сохранится ли практика назначения не местных губернаторов, отметил, что для эффективного управления страной нужны правильные люди. Кроме того, по его словам, периодически необходимо обновление региональных элит. «Мы доверяем местным кадрам, в подавляющем большинстве регионов работают местные управленцы, но есть случаи, когда нужно обновлять кровь», — заявил российский лидер. «Дюмин проработал полгода в Тульской области, за него проголосовали 85%, но этого недостаточно, теперь нужно показывать практические результаты», — добавил президент.

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