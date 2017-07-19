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Владимир Путин: Иван Грозный не убивал своего сына

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19.07.2017

Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Белгородскую область заявил, что история с убийством своего сына Иваном Грозным была придумана с подачи папского нунция, пытавшегося насадить на Руси католичество.

«Многие исследователи считают, что никого он (Иван Грозный — прим.ред.) не убивал вообще, а придумал это все папский нунций, который приехал к нему на переговоры и пытался Русь православную превратить в Русь католическую. И когда Иван Васильевич ему отказал и послал его по известному адресу, возникли всякие такие легенды и прочее. Из него сделали Ивана Грозного, такого супержестокого человека», — рассказал Путин.

Президент также подчеркнул, что подобнй способ исторического подлога для борьбы с Россией используется давно и продолжает использоваться по сей день.

Напомним, что памятник русскому царю был установлен в Орле 14 октября 2016 года. Несмотря на бурные дискуссии, развернувшиеся в городе и даже за его пределами, согласно опросу «Левады-центра», идею установки памятника царю Ивану Грозному в Орле поддержали более половины (53%) россиян.

Ссылки по теме:

О памятнике Ивану Грозному в Орле в прямом эфире программы «60 минут»

Никита Михалков об установке памятника Ивану Грозному в Орле

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