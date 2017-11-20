ВЦИОМ: непогашенные кредиты есть более чем в половине российских семей

Семьи более половины россиян (57%) на текущий момент имеют непогашенные кредиты, что в два раза больше, чем в 2009 году (26%), пишет ТАСС. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.

«За последние три года число россиян, имеющих опыт получения банковских кредитов, выросло: с 58% до 67% (в т.ч. 47% брали кредиты неоднократно). В ходе опроса, проведенного в 2017 году, 57% респондентов сообщили, что у них лично или членов их семей есть один или несколько непогашенных кредитов — вдвое больше, чем в 2009 году (26%)», — говорится в материалах опроса. При этом 86% россиян в ближайшие полгода не планируют обращаться в кредитные организации.