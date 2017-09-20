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  3. ВЦИОМ: число не отдыхавших летом россиян снизилось в 2017 году до 31%

ВЦИОМ: число не отдыхавших летом россиян снизилось в 2017 году до 31%

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20.09.2017

Количество россиян, которые летом 2017 года не смогли позволить себе отдых, в 2017 году снизилось по сравнению с 2016-м на 14%, до рекордных 31%, пишет ТАСС. Об этом сообщил в среду генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на пресс-конференции, посвященной исследованию туристических предпочтений россиян летом 2017 года.

«В 2017 году зафиксирован абсолютный минимум за все время исследования тех, кто не отдыхал этим летом — только 31%. В прошлом году, для сравнения, было 45%. Среди тех, кто совсем не отдыхал, доминируют россияне с плохим материальным положением (либо средним) жители малых и средних городов и пенсионеры», — сказал Федоров. Он также отметил, что 41% опрошенных провели отпуск дома или на даче.

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