Васильева выступила за введение обязательного ЕГЭ по истории

Глава Минобрнауки Ольга Васильева на сегодняшнем пленарном заседании всероссийской конференции «История России в ХХI веке глазами школьников» заявила, что ЕГЭ по истории России должен быть обязательным. Таким образом она прокомментировала соответствующую инициативу вице-спикера Совета федерации Галины Кареловой, заявившей о необходимости повышать уровень исторической грамотности в России, пишет «Коммерсант».

"В своем выступлении Галина Николаевна (зампредседателя Совета федерации Галина Карелова.— прим. ред.) сказала очень важную мысль о том, что по российской истории должен быть единый государственный экзамен. Вот я, как историк, прежде всего, убеждена, что он должен быть обязателен",— цитирует ТАСС госпожу Васильеву.

При этом министр добавила, что вопрос об обязательности ЕГЭ по истории требует обсуждения. "Но не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории",— отметила Ольга Васильева.

Она также сообщила, что в 2017-2018 годах практически во все регионы поступят новые учебники по истории. "Мы сделаем все возможное, чтобы... большая часть регионов, практически все, в 2017-2018 (учебном) году обучались уже по новым учебникам с 1 сентября. Для нас это очень важно",— подчеркнула глава Минобрнауки.