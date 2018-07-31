Васильева рассказала о разработке программы "Сельский учитель"

Федеральная программа «Сельский учитель» по поддержке педагогов, работающих в селах, находится в разработке, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.

«Этот вопрос поднимался вчера на встрече с учителями Республика Хакасия, сейчас программа „Сельский учитель“ находится в разработке», — цитирует министра РИА Новости.

По ее словам, эта идея не нова, программа будет строиться по аналогии с программой «Земский доктор».

Васильева напомнила, что в СССР существовала похожая практика. «Я считаю, что если вернуть то недалекое время, когда у нас была такая практика, у нас одновременно приезжали агрономы, молодые врачи, молодые учителя, строились рядом дома. И интеллигенция сельская начинала свою жизнь вместе, и это было такое сообщество, может быть, это было бы удобнее для ребят», — заметила она.

Отвечая на вопрос журналистов о том, нужно ли прийти к «общему знаменателю» для всех регионов РФ в программе по поддержке учителей, Васильева отметила, что «общий знаменатель — это то, что есть поддержка и есть помощь, и понятие, что она необходима».