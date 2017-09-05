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Васильева предложила изменить методику преподавания языков в школах

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05.09.2017

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева предложила поменять методику обучения иностранному языку в школе, сделав ставку не на чтение и перевод, а на живое общение, сообщает РИА «Новости».

«У нас огромное количество прекрасных методистов. Давайте перейдем от чтения и перевода к тому, чтобы он (иностранный язык — ред.) был живым инструментом, — общению», — сказала Васильева в ходе встречи с молодыми учеными на полях ВЭФ-2017.

Она отметила, что уровней знания иностранного языка несколько. В первую очередь, по ее мнению, россияне должны владеть разговорным английским. На более высоком уровне — письменная речь, которая необходима, в частности, при написании научных статей.

«То, что менять подход нужно, это 100%», — добавила министр.

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