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Вадим Потомский выступил на заседании Межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству

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21.02.2017

Губернатор Орловской области Вадим Потомский принял участие в 10-м заседании Межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству. Заседание состоядлось в Москве в Доме приемов Правительства Российской Федерации. Сопредседатели МПК — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Сергей Приходько и заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Губернатор выступил с приветственным словом, а также с предложениями об активизации двустороннего взаимодействия между Орловской областью и Туркменистаном.

Напомним, что в феврале 2016 года состоялся официальный визит в регион делегации Туркменистана, которую возглавлял Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в Российской Федерации. В состав делегации также вошли представители Министерства текстильной промышленности Туркменистана и руководители текстильных предприятий.

В июле 2016 года в Москве состоялось второе заседание группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций в рамках Межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, на котором представителями российской и туркменской сторон был согласован План мероприятий и проектов по реализации Программы экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана на 2017–2019 годы, включающий пункт — создание Торгового дома Туркменистана на территории Орловской области.

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