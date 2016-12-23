Вадим Потомский вручил награды победителям Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»

Церемония награждения состоялась сегодня, 23 декабря, в рамках заседания Координационного совета по промышленности региона.

На мероприятии присутствовали члены регионального Правительства, руководители предприятий Орловской области.

В списке награжденных предприятия, которые в этом году выпустили высококачественную продукцию, пользующуюся большим спросом на рынке. Это АО «ГМС Ливгидромаш», ОАО «Гамма», АО «Ливнынасос», ЗАО «Протон-Электротекс», ОАО «Орловский хлебокомбинат», АО "Завод сыродельный Ливенский«,ООО «Добрая вода».

Кроме того, диплом лауреата конкурса получил Орловский государственный университет экономики и торговли. Вуз был отмечен за предоставление образовательных услуг в системе среднего профессионального образования.

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