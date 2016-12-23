Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.12.2016 Пятница 14:12
сейчас в эфире
13:55
Телесериал
Все сначала. 4-я серия|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Вадим Потомский вручил награды победителям Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»

Вадим Потомский вручил награды победителям Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»

Версия для печати

23.12.2016

Церемония награждения состоялась сегодня, 23 декабря, в рамках заседания Координационного совета по промышленности региона.

На мероприятии присутствовали члены регионального Правительства, руководители предприятий Орловской области.

В списке награжденных предприятия, которые в этом году выпустили высококачественную продукцию, пользующуюся большим спросом на рынке. Это АО «ГМС Ливгидромаш», ОАО «Гамма», АО «Ливнынасос», ЗАО «Протон-Электротекс», ОАО «Орловский хлебокомбинат», АО "Завод сыродельный Ливенский«,ООО «Добрая вода».

Кроме того, диплом лауреата конкурса получил Орловский государственный университет экономики и торговли. Вуз был отмечен за предоставление образовательных услуг в системе среднего профессионального образования.

Ссылки по теме:

Вадим Потомский провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/29488

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.12.2016

В 2016 году в России зафиксирован рекордный урожай зерновых

23.12.2016

Сегодня состоится большая пресс-конференция Владимира Путина

23.12.2016

Утвержден бюджет города Орла на 2017 год

23.12.2016

В Орле установят десять мемориальных досок погибшим в Афганистане и Чечне бойцам

23.12.2016

В областном выставочном центре открылась выставка орловского художника Николая Силаева

$ USD60.8528(-0.01)24.12
€ EUR63.5425(-0.02)24.12

Наш опрос

В районах области откроют приемные Губернатора. С какими вопросами вы бы обратились?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online