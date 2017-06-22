Вадим Потомский возложил цветы к стеле «Орел − город воинской славы»

Торжественная церемония прошла сегодня, в День памяти и скорби, у стелы «Орел − город воинской славы» на бульваре Победы. Участниками мероприятия также стали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор в Орловской области Афанасий Киселев, члены регионального Правительства, Митрополит Орловский и Болховский Антоний, руководители города, ветераны, лидеры общественных организаций и политических партий, представители трудовых коллективов, молодежь.

Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Сегодня траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех районах Орловской области.

Ссылки по теме: