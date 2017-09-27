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Вадим Потомский провел встречу с делегацией Республики Беларусь

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27.09.2017

Встреча состоялась сегодня, 27 сентября, в администрации Орловской области.

Губернатор Вадим Потомский обсудил с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларуси Игорем Брыло итоги и перспективы взаимодействия.

В ходе беседы отмечена положительная динамика по торговому обороту с Орловской областью. Она составила 130% к уровню прошлого года.

Было отмечено, что динамично развивается экспорт и импорт. При этом Орловская область и Республика Беларусь намерены усилить отношения по разным сферам.

В сельскохозяйственном блоке созданы совместные предприятия по выпуску доильного, холодильного оборудования, достигнуты успехи в деревообрабатывающей и строительной сфере, семеноводстве. Завязываются тесные отношения в сфере образования и повышения квалификации специалистов.

В ходе встречи было отмечено, что заключено соглашение между торгово-промышленными палатами, которые будут заниматься совместными проектами.

Делегация Республики Беларусь поздравила Губернатора и жителей Орловской области с юбилеем региона. Вадиму Потомскому были подарены картины ручной работы из льна. Губернатор Орловской области области вручил делегации юбилейный знак «80 лет Орловской области».

Гости из Беларуси принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине образования Орловской области.

Отметим, Республика Беларусь является одним из ключевых партнёров Орловской области и лидером во внешнеэкономических отношениях.

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