Вадим Потомский провел прием граждан

Прием граждан состоялся 16 февраля в областной администрации. На встрече с гражданами также присутствовали члены регионального Правительства, главы муниципальных образований, представители правоохранительных органов.

За помощью в решении проблем к главе региона обратились жители города Орла, Кромского, Ливенского и Орловского районов.

Большая часть вопросов касалась улучшения жилищных условий, переселения из аварийного жилья. Также жители региона просили содействия в решении проблем в сфере ЖКХ, изменении категории земельного участка для предпринимательской деятельности, организации остановки общественного транспорта и пешеходного перехода в поселке Субурбия Орловского района.

В ходе встречи Вадим Потомский дал ряд поручений профильным органам государственной власти по решению проблем граждан.