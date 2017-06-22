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Вадим Потомский провел прием граждан по личным вопросам

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22.06.2017

На встрече главы региона с орловцами также присутствовали члены Правительства области, главы муниципальных образований.

В рамках общения Вадима Потомского с гражданами были подняты актуальные темы социального и экономического развития региона.

В частности, речь шла об обеспечении жителей районов чистой питьевой водой.

Ряд обращений касался проведения текущего и капитального ремонта жилых домов, решения жилищных проблем инвалидов и ветеранов.

Губернатору были адресованы просьбы о содействии в издании литературных произведений.

Вадим Потомский дал конкретные поручения представителям исполнительной власти для оперативного решения обозначенных вопросов. Особый акцент был сделан на необходимости оперативного проведения капремонта многоквартирных домов при наличии средств на счетах регионального Фонда капитального ремонта.

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