Вадим Потомский провел прием граждан по личным вопросам в Покровском районе

Прием граждан состоялся в районной администрации 6 сентября в ходе рабочей поездки главы региона в Покровский район. Во встрече также приняли участие главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, члены регионального Правительства, глава района Дмитрий Романов.

Вопросы, с которыми покровцы обратились к Губернатору, касались ремонта дорог, поддержки крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, строительства водопроводных сетей в пгт Покровское, передачи в собственность району станции биологической очистки с канализационной насосной станцией, принадлежащих Покровской ЦРБ.

В частности, поступила просьба о ремонте дороги местного значения Дросково-Топки-Грачевка- Непочатая протяженностью 3,9 км. Также жители района просили помощи в ремонте автомобильной дороги по пер. Маслозаводской в пгт Покровское. Протяженность улицы составляет 1,6 км, сметная стоимость капитального ремонта — 16 млн рублей.

Вадим Потомский поручил включить оба объекта в государственную программу Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области на 2013-2018 годы».

Еще один проблемный вопрос, с которым обратились жители района, — отсутствие в пгт Покровское централизованной системы канализации с очистными сооружениями. Станция биологической очистки построена совместно со зданием поликлиники Покровской центральной районной больницы и находится в собственности области. Существующий запас мощности соответствует объему вывоза нечистот с территории районного центра. Однако объект построен на землях гослесфонда, что затрудняет оформление права собственности.

Губернатор поручил оказать содействие в оформлении земельного участка.

Покровцы также обратились за помощью в строительстве водопроводных сетей в пгт Покровское. Более 80% существующих водопроводных сетей (порядка 40 км) районного центра находится в неудовлетворительном состоянии. Администрацией района ведется подготовка рабочей документации на замену водопроводных сетей, протяженностью 10 км, расположенных в центре поселка. Но средств бюджета района не достаточно для выполнения работ по замене оставшихся 30 км водопроводных сетей.

Вадим Потомский поручил рассмотреть возможность софинансирования проектирования и строительства водопроводных сетей.

Отметим, что в этот же день Губернатор области встретится с активом Покровского района. Затем он посетит зерносушильный комплекс н. п. Озерное и ознакомится с производственными площадками.

Следующим пунктом рабочей поездки главы региона будет стадион физкультурно-оздоровительного комплекса города Ливны, где он примет участие в торжественном открытии футбольного поля с искусственным покрытием.

После этого Вадим Потомский станет участником торжественной церемонии закладки памятной капсулы в фундамент пристройки к Гимназии города Ливны.