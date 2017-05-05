Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел05.05.2017 Пятница 09:29
сейчас в эфире
08:50
Телесериал
Участок. 12-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Вадим Потомский прокомментировал заседание Госсовета в Кремле

Вадим Потомский прокомментировал заседание Госсовета в Кремле

Версия для печати

05.05.2017

Губернатор Орловской области принял участие в заседании, которое прошло в Кремле под председательством Президента России Владимира Путина. Его основной темой стало обсуждение исполнения «майских указов» в регионах.

В своём выступлении Владимир Путин отметил, что реализация указов позволила укрепить партнерство всех уровней власти и гражданского общества в решении национальных задач.

«Были выделены три направления: МФЦ, социальная поддержка и расселение из аварийного жилья, — отметил Губернатор и подчеркнул, что в рамках исполнения «майских указов» Орловская область в лидерах по программе переселения граждан из аварийного жилья.

«У нас остались совсем маленькие цифры до полного выполнения программы и мы однозначно их выполним. Задача эту программу и поддержку федерального центра субъектов Российской федерации сохранить», — сказал Вадим Потомский.

По словам Губернатора, сложность состоит в том, что финансирование производится по системе 50 на 50. «Если говорить в масштабах аварийных домов до 2012 года, то в 2017 их будет больше. Здесь обойтись без федерального центра будет очень сложно. Хотелось бы изменить ситуацию в сторону понижения финансовой региональной составляющей и повышения федеральной», — подытожил Губернатор.

По итогам заседания Госсовета Президент России поручил Правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. Работа фонда ЖКХ будет продлена на переходный период.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/36267

Добавил новость: 

Другие новости раздела

05.05.2017

Динамика реальных доходов орловчан опережает средние показатели по РФ и ЦФО

04.05.2017

В Орле состоялось выездное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ

04.05.2017

В этом году в Орле отремонтируют 77 дворовых территорий

04.05.2017

В День Победы в Орле пройдет легкоатлетический забег

04.05.2017

Вадим Потомский примет участие в заседании под председательством президента

$ USD57.5714(+0.48)05.05
€ EUR62.7298(+0.41)05.05

Наш опрос

Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online