Вадим Потомский прокомментировал заседание Госсовета в Кремле

Губернатор Орловской области принял участие в заседании, которое прошло в Кремле под председательством Президента России Владимира Путина. Его основной темой стало обсуждение исполнения «майских указов» в регионах.

В своём выступлении Владимир Путин отметил, что реализация указов позволила укрепить партнерство всех уровней власти и гражданского общества в решении национальных задач.

«Были выделены три направления: МФЦ, социальная поддержка и расселение из аварийного жилья, — отметил Губернатор и подчеркнул, что в рамках исполнения «майских указов» Орловская область в лидерах по программе переселения граждан из аварийного жилья.

«У нас остались совсем маленькие цифры до полного выполнения программы и мы однозначно их выполним. Задача эту программу и поддержку федерального центра субъектов Российской федерации сохранить», — сказал Вадим Потомский.

По словам Губернатора, сложность состоит в том, что финансирование производится по системе 50 на 50. «Если говорить в масштабах аварийных домов до 2012 года, то в 2017 их будет больше. Здесь обойтись без федерального центра будет очень сложно. Хотелось бы изменить ситуацию в сторону понижения финансовой региональной составляющей и повышения федеральной», — подытожил Губернатор.

По итогам заседания Госсовета Президент России поручил Правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. Работа фонда ЖКХ будет продлена на переходный период.