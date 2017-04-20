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  3. Вадим Потомский принял участие во Всероссийском совещании по вопросам защиты прав предпринимателей

Вадим Потомский принял участие во Всероссийском совещании по вопросам защиты прав предпринимателей

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20.04.2017

В рамках совещания, прошедшем 19 апреля в Ярославле под руководством Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, Вадим Потомский озвучил ситуацию с заводом «Дормаш».

Глава региона рассказал Генеральному прокурору РФ о многомиллионной задолженности по заработной плате на заводе «Дормаш» и попросил Юрия Чайку обратить на ситуацию особое внимание.

Руководитель надзорного ведомства дал поручение своим подчиненным разобраться в ситуации.

Напомним, завод «Дормаш» находится в стадии банкротства. На предприятии введено конкурсное управление. Долг по заработной плате на заводе составляет более 70 млн рублей.

Отметим, в ходе Всероссийского совещания по вопросам защиты прав предпринимателей, в частности, обсуждались вопросы взаимодействия с бизнес-сообществом, а также проблема невыплаты заработной платы.

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