Вадим Потомский принял участие во Всероссийском совещании по вопросам защиты прав предпринимателей

В рамках совещания, прошедшем 19 апреля в Ярославле под руководством Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, Вадим Потомский озвучил ситуацию с заводом «Дормаш».

Глава региона рассказал Генеральному прокурору РФ о многомиллионной задолженности по заработной плате на заводе «Дормаш» и попросил Юрия Чайку обратить на ситуацию особое внимание.

Руководитель надзорного ведомства дал поручение своим подчиненным разобраться в ситуации.

Напомним, завод «Дормаш» находится в стадии банкротства. На предприятии введено конкурсное управление. Долг по заработной плате на заводе составляет более 70 млн рублей.

Отметим, в ходе Всероссийского совещания по вопросам защиты прав предпринимателей, в частности, обсуждались вопросы взаимодействия с бизнес-сообществом, а также проблема невыплаты заработной платы.