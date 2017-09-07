Вадим Потомский принял участие в закладке фундамента пристройки к гимназии города Ливны

Мероприятие состоялось 6 сентября.

Вместе с Губернатором Орловской области в церемонии участвовали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, депутат Государственной Думы Николай Земцов, глава города Ливны Николай Злобин, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Федор Римашевский, директор гимназии города Ливны Любовь Селищева.

Глава региона поздравил учеников гимназии и их педагогов с началом строительства образовательного объекта.

«С 1998 года гимназия ждала этот новый корпус. В городе Ливны также, как и в городе Орле пока остается проблема второй смены в школах. Президентом была поставлена задача — уходить от второй и третьей смен. Когда новый корпус гимназии будет построен, мы эту проблему частично в Ливнах решим», — подчеркнул Вадим Потомский.

Он также отметил, что при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова из резервного фонда Президента РФ были выделены необходимые средства на строительство пристройки к гимназии в размере около 190 млн рублей.

Губернатор выразил убеждение, что государственное производственное объединение «Минскстрой» из Республики Беларусь успешно справится с поставленной задачей и завершит строительство пристройки к гимназии к новому учебному сезону 2018 года. «Это будет совсем другая гимназия, гимназия 21 века», — подчеркнул глава региона.

Строительство пристройки к зданию гимназии площадью 3,8 тыс. кв. м. позволит осуществлять учебный процесс в одну смену и вместить 332 учащихся.

Подрядчик строительства — ОАО «Стройтрест № 4» (г. Минск).

Школу планируется сдать к 1 сентября 2018 года.