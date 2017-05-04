Вадим Потомский примет участие в заседании под председательством президента

Вадим Потомский сегодня примет участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

Возглавит заседание, которое будет проходить в Кремле, Президент РФ Владимир Путин.

На обсуждение вынесено три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, расселение граждан из аварийного жилья, независимая оценка качества услуг в социальной сфере.

О реализации соответствующих поручений главы государства сообщат профильные министры и главы регионов.

Напомним, что во исполнение Указа Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в МФЦ Орловской области организовано предоставление 98 государственных и 249 муниципальных услуг. В настоящее время в регионе работают 25 МФЦ и 67 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ. В рамках поручения Владимира Путина доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», составляет 99,33 %.

2016 год был отмечен высокими темпами реализации на Орловщине Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Итоговый показатель выполнения соответствующей областной программы на 1 января 2017 года составил 165 %.

По оценке Фонда содействия реформированию ЖКХ, наш регион входит в десятку субъектов Российской Федерации — лидеров по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

С 2013 года жилищные условия улучшили более 1800 орловцев. Площадь расселенных помещений составила 26 тыс. кв. м.

Поручение главы государства о завершении мероприятий по переселению граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 2012 года, будет в полном объеме исполнено в 2017 году.