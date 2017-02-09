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Вадим Потомский примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

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09.02.2017

Вадим Потомский возглавит делегацию нашего региона на Форуме.

Главная тема Российского инвестиционного форума 2017 года: «Новые проекты для роста»

Двухдневная деловая программа Форума включает в себя 27 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Структура деловой программы Российского инвестиционного форума состоит из трех тематических блоков.

В блоке «Новая региональная политика. Возможности для развития» будут рассмотрены новые подходы к стимулированию региональной политики, дана оценка результатам применения проектного подхода к реализации приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, инвестиционного климата в регионах.

В рамках блока «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» состоится обсуждение существующих механизмов поддержки бизнеса, улучшения деловой инфраструктуры, мер по повышению деловой активности в регионах.

Тематический блок «Реализуя проекты для жизни» будет посвящен обсуждению проектов, направленных на создание комфортной среды для жизни в регионах нашей страны, включая развитие образования, здравоохранения, социальной и жилищной инфраструктуры.

Дмитрий Медведев проведет заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам с участием глав субъектов Российской Федерации.

Также на Форуме состоится церемония вручения наград «Премии развития — 2017», которая является профессиональным поощрением за значительный вклад в социально-экономическое развитие России.

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