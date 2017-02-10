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  3. Вадим Потомский примет участие в российско-словенской бизнес-встрече в Москве

Вадим Потомский примет участие в российско-словенской бизнес-встрече в Москве

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10.02.2017

Деловая встреча состоится в рамках официального визита Президента Республики Словения Борута Пахора в Россию 10 февраля.

Тема мероприятия: «Взгляд в будущее: новые возможности сотрудничества с Европой». В рамках форума состоится круглый стол, в котором примут участие министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец, министр связи РФ Николай Никифоров, генеральный директор фирмы «Рико» Янез Шкрабец, председатель делового совета Россия-Словения Эдуард Вайно и Губернатор Орловской области Вадим Потомский.

Планируется также встреча Губернатора Орловской области Вадима Потомского с послом России в Словении Доку Завгаевым с целью обсуждения вопросов, связанных с подготовкой к проведению дней Орловской области в Словении.

Стоит отметить, что сегодня же, 10 февраля, Президент России Владимир Путин Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с главой Словении Борутом Пахором, в ходе которых будет рассмотрен весь комплекс вопросов развития российско-словенских отношений.

Особое внимание будет уделено дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах. Предполагается также обмен мнениями по ключевым региональным и международным проблемам.

Напомним, в декабре 2016 года в Орловской области прошло заседание Делового совета Россия-Словения, на котором было подписано соглашение о сотрудничестве.

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