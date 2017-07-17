Вадим Потомский предложил закупить для орловских школ вместо учебников планшеты

Сегодня в областной администрации состоялось аппаратное совещание правительства области. В частности, в ходе обсуждения подготовки к новому учебному году губернатор Орловской области Вадим Потомский озвучил идею приобретения для школ планшетов вместо учебников. Вся школьная программа, содержащаяся на бумажных носителях, будет в полном объеме закачана в электронные устройства.

По словам губернатора, в связи с постоянным изменением школьной программы приобретение электронных устройств позволит сэкономить бюджетные средства при закупке учебников.

Вадим Потомский дал поручение изучить опыт субъектов Российской Федерации по успешному внедрению электронных устройств в школах. Кроме того, губернатор отметил, что мобильные устройства не должны иметь доступа в интернет. При этом Потомский подчеркнул, что с первого по четвертый класс дети должны заниматься в школе с учебниками, а уже с пятого класса могут осваивать цифровые, электронные форматы.

Окончательная комплектация учебными пособиями школ Орловской области должна быть закончена к 15 августа.

Напомним, что с 1 января 2015 года в России можно издавать только учебники, для которых есть электронная версия. Этого требует вступивший в силу закон об образовании.

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