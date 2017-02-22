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Вадим Потомский поздравил орлоавчан с Днем защитника Отечества

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22.02.2017

Уважаемые орловчане!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Праздник 23 февраля является одним из ярчайших символов патриотизма, государственности, преемственности исторических традиций служения великой России.

Российский народ и его Вооруженные Силы в веках покрыли себя неувядаемой ратной славой, и потому день чествования защитников Отечества стал поистине общенародным праздником.

Мы испытываем чувство особой гордости за наши Вооруженные Силы. Под руководством Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина сделаны важнейшие шаги для укрепления обороноспособности нашей Родины, отстаивания ее национальных интересов.

Жители Орловщины решительно поддерживают этот курс Президента России, бережно хранят память о героизме дедов и отцов — ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий, гордятся верными сынами России, которые и сегодня на боевом посту — обеспечивают безопасность страны, охраняют мирную жизнь и спокойствие людей.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой, новых свершений на благо нашей любимой Отчизны!

В. В. Потомский

Губернатор Орловской области

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