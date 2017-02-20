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  3. Вадим Потомский поставил перед муниципалитетами задачу оплаты долгов за энергоресурсы

Вадим Потомский поставил перед муниципалитетами задачу оплаты долгов за энергоресурсы

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20.02.2017

Открывая заседание Правительства, Губернатор Орловской области поднял актуальный вопрос задолженности за энергетические ресурсы ряда муниципальных образований области.

Глава региона поручил Департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области обратить внимание на районы, у которых есть тенденция к росту задолженности за энергоресурсы.

Также Губернатор поручил совместно с областной прокуратурой провести работу по анализу расходования средств регионального бюджета, выделенных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

«Отопительный сезон нужно завершить без значительных долгов за энергоресурсы», — подчеркнул Вадим Потомский, отметив, что муниципалитетам необходимо изыскивать собственные средства для погашения сложившейся задолженности.

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