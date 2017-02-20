Вадим Потомский поставил перед муниципалитетами задачу оплаты долгов за энергоресурсы
20.02.2017
Открывая заседание Правительства, Губернатор Орловской области поднял актуальный вопрос задолженности за энергетические ресурсы ряда муниципальных образований области.
Глава региона поручил Департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области обратить внимание на районы, у которых есть тенденция к росту задолженности за энергоресурсы.
Также Губернатор поручил совместно с областной прокуратурой провести работу по анализу расходования средств регионального бюджета, выделенных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
«Отопительный сезон нужно завершить без значительных долгов за энергоресурсы», — подчеркнул Вадим Потомский, отметив, что муниципалитетам необходимо изыскивать собственные средства для погашения сложившейся задолженности.
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