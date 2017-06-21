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  3. Вадим Потомский поручил отремонтировать здания Мценского ДК и краеведческого музея

Вадим Потомский поручил отремонтировать здания Мценского ДК и краеведческого музея

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19.06.2017

Сегодня на заседании областного правительства глава Мценская Андрей Беляев заявил, что во Дворце культуры необходимо произвести ремонт кровли и спортивного зала. Сметная стоимость работ составляет 5,5 млн рублей. Проектно-сметная документация готова. Сметная стоимость ремонтных работ помещений краеведческого музея составляет 9,6 млн рублей.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский дал поручение включить Мценские объекты культуры в Межведомственную инвестпрограмму.

По словам Беляева, эти объекты культуры являются центрами досуговой и просветительской деятельности амчан. Он также подчеркнул, что городская администрация готова обеспечить софинансирование расходов по ремонту.

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