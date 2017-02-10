Вадим Потомский подписал контракт с предприятие "РИКО"

Сегодня губернатор Орловской области Вадим Потомский принял участие в важной российско-словенской бизнес-встрече. Она состоялась в Москве в рамках форума «Взгляд в будущее: новые возможности сотрудничества с Европой». Кроме губернатора в круглом столе участвовали министр связи России Николай Никифоров и министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец . В ближайшем будущем в этой европейской стране должны пройти Дни Орловской области. В рамках встречи состоялось подписание контракта между Вадимом Потомским и Янезом Шкрабецем, директором предприятия «РИКО», о реализации инфестиционнных проектов в Орловской области.