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В Знаменском районе состоялся семинар по вопросам взаимодействия населения и власти

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14.12.2017

IV межмуниципальный семинар, посвященный развитию территориального общественного самоуправления, прошел 13 декабря в райадминистрации. Мероприятие было организовано Департаментом внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.

Участниками семинара стали и. о. руководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления региона Ирина Проваленкова, глава Знаменского района Сергей Семочкин, представители органов местного самоуправления и территориального общественного самоуправления Орловского, Мценского, Болховского, Знаменского, Хотынецкого районов.

В ходе мероприятия обсуждались проблемы и перспективы развития органов территориального общественного самоуправления на Орловщине. В частности, речь шла о проектах «Народный бюджет» и «ТОСовский призыв». Было отмечено, что ТОСы должны регистрироваться как юридические лица, тогда у них появится возможность получать грантовую поддержку.

Участники обсуждения получили разработанный Департаментом внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области пакет методических рекомендаций по созданию и регистрации территориального общественного самоуправления.

Официальную часть сменила церемония награждения. Юбилейные медали «80 лет Орловской области» вручили руководителям организационных структур администраций районов. Коллективы администраций, которые приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», отметили благодарностями Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.

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