В Знаменском районе шесть детей-сирот получили собственное жилье
14.12.2017
В Знаменском районе Орловской области еще шесть детей-сирот получили собственное жилье в рамках реализации стратегических инициатив Президента России Владимира Путина.
12 декабря новоселам торжественно вручили ключи от нового благоустроенного жилья в селе Знаменское.
Строительство вела компания «Империал», которая выполнила работы качественно и в срок.
Счастливых обладателей собственных квартир поздравил глава района Сергей Семочкин. Работники районного Дома культуры порадовали виновников и гостей торжества праздничным концертом.
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