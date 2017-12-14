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В Знаменском районе шесть детей-сирот получили собственное жилье

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14.12.2017

В Знаменском районе Орловской области еще шесть детей-сирот получили собственное жилье в рамках реализации стратегических инициатив Президента России Владимира Путина.

12 декабря новоселам торжественно вручили ключи от нового благоустроенного жилья в селе Знаменское.

Строительство вела компания «Империал», которая выполнила работы качественно и в срок.

Счастливых обладателей собственных квартир поздравил глава района Сергей Семочкин. Работники районного Дома культуры порадовали виновников и гостей торжества праздничным концертом.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/43726

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