В Знаменском районе шесть детей-сирот получили собственное жилье

В Знаменском районе Орловской области еще шесть детей-сирот получили собственное жилье в рамках реализации стратегических инициатив Президента России Владимира Путина.

12 декабря новоселам торжественно вручили ключи от нового благоустроенного жилья в селе Знаменское.

Строительство вела компания «Империал», которая выполнила работы качественно и в срок.

Счастливых обладателей собственных квартир поздравил глава района Сергей Семочкин. Работники районного Дома культуры порадовали виновников и гостей торжества праздничным концертом.