В Знаменском районе после реконструкции открылся районный Дом культуры

Торжественное открытие Знаменского Дома культуры состоялось 3 февраля. Поздравить с этим радостным событием жителей Знаменского района приехали заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Сергей Ступин и первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин.

«С открытием этого объекта посёлок станет ярче и интереснее. Мы будем продолжать ремонт и других районных домов культуры, активно поддерживать сельские библиотеки», — подчеркнул Сергей Ступин.

Реконструкция Знаменского Дома культуры осуществлялась в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села». Общий объем финансирования работ составил около 62 млн рублей, из них 48,8 млн рублей — средства областного бюджета, 10 млн рублей — средства федерального бюджета и 2,9 млн рублей — местного бюджета.

Знаменский Дом культуры был построен в 1963 году, в 2006 году он был признан аварийным.

В настоящее время в реконструированном Доме культуры расположены концертный зал, детская школа искусств, которая включает хореографический зал с раздевалками, класс для занятий музыкой, класс для занятий изобразительным искусством. Кроме того, в Доме культуры размещается библиотека с читальным залом и книгохранилищем, а также краеведческий музей, музей народного творчества, музей ученого геоботаника Владимира Николаевича Хитрово.

В 5 творческих объединениях Знаменского Дома культуры занимаются более 40 детей в возрасте от 7 до 17 лет.