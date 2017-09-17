В военно-историческом музее Орла пройдет круглый стол «Шагнувшие в вечность»

16 сентября в военно-историческом музее города Орла состоится круглый стол «Шагнувшие в вечность». Начало мероприятия — в 10.00.

Организатором круглого стола выступает Орловская региональная общественная организация «Флоту Быть!»

В мероприятии примут участие историки, сотрудники библиотек, краеведческих музеев, руководители школьных музеев.

Участники круглого стола выступят с докладами по темам: «Моряки-тихоокеанцы в кровавых сражениях Орловской битвы», «Памятный знак героям-морякам в селе Городище Багриновского сельского поселения Болховского района», «Первая отдельная лыжная стрелковая бригада в боях на Дмитровской земле зимой 1943 года» и другим.

По завершении мероприятия его участники посетят воинские захоронения в с. Чувардино Дмитровского района и с. Ильино-Нагорное Троснянского района.