В военно-историческом музее Орла пройдет круглый стол «Шагнувшие в вечность»
15.09.2017
16 сентября в военно-историческом музее города Орла состоится круглый стол «Шагнувшие в вечность». Начало мероприятия — в 10.00.
Организатором круглого стола выступает Орловская региональная общественная организация «Флоту Быть!»
В мероприятии примут участие историки, сотрудники библиотек, краеведческих музеев, руководители школьных музеев.
Участники круглого стола выступят с докладами по темам: «Моряки-тихоокеанцы в кровавых сражениях Орловской битвы», «Памятный знак героям-морякам в селе Городище Багриновского сельского поселения Болховского района», «Первая отдельная лыжная стрелковая бригада в боях на Дмитровской земле зимой 1943 года» и другим.
По завершении мероприятия его участники посетят воинские захоронения в с. Чувардино Дмитровского района и с. Ильино-Нагорное Троснянского района.
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