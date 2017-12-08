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В Верховье прошел митинг ко Дню Неизвестного солдата

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08.12.2017

Траурный митинг прошел в районном центре у Мемориала Славы и был приурочен к Дню Неизвестного солдата.

Казаки хуторского казачьего общества Верховского района Орловского ОКО ВКО «ЦКВ» во главе с атаманом хорунжим Олегом Масловым и первым заместителем атамана хорунжим Борисом Симоновым возложили цветы к памятнику воинам-героям, перезахороненным на Мемориале в 2016 году. Напомним, останки солдат были найдены во время строительных работ в Верховье. Имен всех воинов установить не удалось.

Окормляющий священник хуторского казачьего общества Верховского района Орловского ОКО ВКО «ЦКВ» протоиерей Сергий (Сапач) — Благочинный Верховского Благочиния Ливенской епархии Русской Православной Церкви совершил панихиду по погибшим воинам. Их память почтили минутой молчания.

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