В трех школах Орла закрыты на карантин отдельные классы
20.02.2017
По информации управления образования администрации города Орла, в отдельных классах трех школ областного центра объявлен карантин. С 18 по 24 февраля прекращены занятия в 11-ти классах школы № 45 и еще в четырех классах школы № 23.
Ранее в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом было принято решение с 16 по 22 февраля включительно ввести карантин в двух классах школы № 52 и четырех классах школы № 23.
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