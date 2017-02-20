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  3. В трех школах Орла закрыты на карантин отдельные классы

В трех школах Орла закрыты на карантин отдельные классы

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20.02.2017

По информации управления образования администрации города Орла, в отдельных классах трех школ областного центра объявлен карантин. С 18 по 24 февраля прекращены занятия в 11-ти классах школы № 45 и еще в четырех классах школы № 23.

Ранее в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом было принято решение с 16 по 22 февраля включительно ввести карантин в двух классах школы № 52 и четырех классах школы № 23.

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