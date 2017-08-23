В Советском районе Орла снизилась подростковая преступность

В этом году на территории Советского района несовер­шеннолетними было совершено 10 преступлений (в аналогичном периоде прошлого года — 12). Об этом в ходе заседания комиссии Советского района по делам несо­вершеннолетних и защите их прав доложил глава территориального управления Артем Левковский.

По его словам, в 2017 году проведено 32 заседания комиссии, на которых рассмотрено:

— 27 вопросов по воспитательно-профилактической работе;

— 112 дел об административных правонарушениях, по итогам вынесено 89 постановлений о назначении административного наказания (19 — в отноше­нии несовершеннолетних, 69 — в отношении родителей, из них 48 — в виде штрафов).

В базе данных комиссии находятся 156 несовершеннолетних и 312 роди­телей. На контроле состоит 85 семей, находящихся в социально-опасном положении, в них проживает 113 детей.

Напомним, что в целом в Орле в первом полугодии 2017 года подростковая преступность снизилась на 51,5%. Об этом в июле сообщил старший инспектор по особым поручениям ООД УУП и ПНД УМВД России по Орловской области Максим Садочков.

По его словам, за январь-июнь минувшего года зарегистрировано 66 преступлений. За аналогичный период текущего года подростки совершили 32 преступления. Среди них шесть преступлений небольшой тяжести, средней — 25, одно тяжкое преступление.