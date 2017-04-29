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  3. В состав попечительского совета НКМЦ войдет зампред СФ РФ Галина Карелова

В состав попечительского совета НКМЦ войдет зампред СФ РФ Галина Карелова

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28.04.2017

Как отметил главный врач Научно-клинического медицинского центра помощи матерям и детям им. З.И. Круглой Алексей Медведев, попечительский совет служит своего рода эффективным инструментом помощи медучреждению, поскольку его члены обладают богатым жизненным опытом и могут решить ряд важных вопросов.

Напомним, что идея создания Попечительских советов в медицинских учреждениях принадлежит Правительству Российской Федерации. В декабре прошлого года законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе РФ. Попечительский Совет Орловского НКМЦ им. З.И. Круглой начал создаваться в начале года. Его возглавил член Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Круглый. С состав Совета вошли депутат Государственной Думы РФ Николай Ковалев, а также директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова.

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